В данный момент польский сенат блокирует законы, принятые нижней палатой, где у партии Дуды «Право и справедливость» большинство. Это не добавляет стране политической стабильности, считает Моравецкий.
«Представим, что до этого дошел бы еще и действующий таким же неконструктивным образом президент. Что бы было? Паралич. Паралич, который для граждан привел бы к отсутствию помощи или ограниченной помощи», — заявил он.
Политические разногласия в Польше не дали властям подготовиться к выборам в условиях эпидемии COVID-19.
«Право и справедливость» совместно с лояльной ей партией «Согласие» отказались от проведения выборов главы государства в запланированную дату — 10 мая.
Назначить новую дату выборов теперь должен спикер польского Сейма, нижней палаты парламента.