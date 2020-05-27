Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что поражение действующего президента республики Анджея Дуды на предстоящих выборах парализует страну, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ

В данный момент польский сенат блокирует законы, принятые нижней палатой, где у партии Дуды «Право и справедливость» большинство. Это не добавляет стране политической стабильности, считает Моравецкий.

«Представим, что до этого дошел бы еще и действующий таким же неконструктивным образом президент. Что бы было? Паралич. Паралич, который для граждан привел бы к отсутствию помощи или ограниченной помощи», — заявил он.

«Русские идут!» Польша выбрала главного врага © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Право и справедливость» совместно с лояльной ей партией «Согласие» отказались от проведения выборов главы государства в запланированную дату — 10 мая.

Назначить новую дату выборов теперь должен спикер польского Сейма, нижней палаты парламента.