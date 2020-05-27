Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал всех граждан страны по возможности сдавать кровь для больниц. Об этом 27 мая он заявил журналистам возле Киевского городского центра крови, трансляцию его выступления вели украинские телеканалы

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