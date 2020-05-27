«Я кровь сдаю ежегодно. Сейчас мне подсказали, что надо сдавать чаще, можно 2-3 раза в год, поэтому будем сдавать чаще. Для меня это привычная процедура, несмотря на любой график, который может быть плотным… Поэтому призываю всех по возможности посещать Центр крови и сделать эту процедуру, спасти жизни наших украинцев. Мы сегодня будем спасать жизни маленьких украинцев», — заявил Ляшко.
Также, по его словам, данные о том, что сдача крови будет снижать иммунитет — это неправда. Он отметил, что эта процедура даже полезна для организма.