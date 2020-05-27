Одесская полиция задержала группу иностранных киллеров из Черногории, Македонии и Сербии, которые подозреваются в нападении на представителя балканского наркокартеля в центре Киева. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Национальной полиции на своем сайте

Отмечается, что в начале мая киллеры прибыли на Украину и заранее приобрели транспорт, огнестрельное оружие и организовали слежку за своей жертвой. Совершив пять выстрелов в гражданина Черногории, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько сотен метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить улики. Представителя балканского наркокартеля попытались застрелить в Киеве © CC0, Pixabay

«После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавшим оказался гражданин Черногории Радое Звицер, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран», — говорится в сообщении.

Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, которые контролируют наркотрафик.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.