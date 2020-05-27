Адвокат Евгений Мельниченко 26 мая на своей странице в Facebook опубликовал подробности изнасилования женщины сотрудниками полиции города Кагарлык Киевской области прямо в помещениях участка

«Не может быть никакой реформы в стране, где ни одно резонансное убийство не раскрыто». Эхо Кагарлыка в соцсетях © news24ua.com

По словам Мельниченко, несколько сотрудников полиции Кагарлыка во главе с начальником уголовного розыска отдела насиловали свою жертву с вечера до четырех утра.

В участок 26-летнюю местную жительницу привез ее сосед под предлогом того, что у нее якобы хотят взять показания по поводу нескольких ограблений, которые произошли в городе. Сейчас этот мужчина находится в розыске.

На месте девушку уже ждали сотрудники полиции, один из которых, по данным адвоката, ранее безуспешно пытался добиться ее внимания и решил таким образом отомстить за отказ.

«Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую», — написал Мельниченко.

Сообщается также, что у потерпевшей есть 5-летняя дочь, больная ДЦП.

По мнению специалиста по вопросам безопасности Сергея Шабовты, после всех реформ и переаттестаций в украинском МВД в большинстве своем оказались случайные непрофессиональные люди, которые зачастую сами встают на путь криминала.