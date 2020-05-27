Преступление произошло в ночь с 23 на 24 мая.
По словам Мельниченко, несколько сотрудников полиции Кагарлыка во главе с начальником уголовного розыска отдела насиловали свою жертву с вечера до четырех утра.
В участок 26-летнюю местную жительницу привез ее сосед под предлогом того, что у нее якобы хотят взять показания по поводу нескольких ограблений, которые произошли в городе. Сейчас этот мужчина находится в розыске.
На месте девушку уже ждали сотрудники полиции, один из которых, по данным адвоката, ранее безуспешно пытался добиться ее внимания и решил таким образом отомстить за отказ.
«Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую», — написал Мельниченко.
Сообщается также, что у потерпевшей есть 5-летняя дочь, больная ДЦП.
По мнению специалиста по вопросам безопасности Сергея Шабовты, после всех реформ и переаттестаций в украинском МВД в большинстве своем оказались случайные непрофессиональные люди, которые зачастую сами встают на путь криминала.