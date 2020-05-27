Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в открытом письме генеральному прокурору Ирине Венедиктовой сообщили, что она обвиняет САП в закрытии дел, где ГПУ же и допустила ошибки. Документ обнародован 27 мая на странице САП в Facebook

Генпрокурор Украины Венедиктова раскритиковала работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры © Facebook, Ирина Венедиктова

О делах, в затягивании которых Венедиктова ранее обвинила САП, в письме сказано, что «все они достались НАБУ/САП "в наследство" от дореформенной ГПУ, а потому необходимо прежде всего спросить у генерального прокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд прокурорами, которые осуществляли процессуальное руководство до изменения подследственности и которые сейчас работают в Офисе генерального прокурора».

Что касается приведенного Венедиктовой в качестве примера дела о хищении средств при выполнении государственного оборонного заказа, то, согласно документу, «Офис генерального прокурора дело в САП передал с нарушением подследственности, на что также обратил внимание Высший антикоррупционный суд, возвращая ходатайство прокурору».

«Просим генерального прокурора способствовать прокурорам САП и выполнить требования УПК Украины, в частности, относительно исключительной обязанности внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении народным депутатом Украины тяжкого уголовного правонарушения, которое наносит государству многомиллионный ущерб (соответствующие материалы САП направлены еще три месяца назад)», — заявили прокуроры.