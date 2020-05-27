Двое неизвестных расстреляли в центре Киева мужчину, которым оказался 37-летний гражданин Черногории Радое Звицер, связанный с балканским наркокартелем. Об этом 27 мая сообщает Deтектив.info

Работал киллер: в Харькове расстреляли директора ритуального бюро © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Перед тем как скрыться, нападавшие подожгли автомобиль Smart.

По данным издания, жертвой стал стал 37-летний гражданин Черногории Радое Звицер. Иностранец живет в ЖК «Новопечерские Липки», на территории которого на него и напали. Киллеры стреляли из пистолета «Форт» и пистолета-пулемета «Скорпион».