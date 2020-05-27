Покушение было совершено 26 мая на улице Драгомирова в Печерском районе. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Из семи пуль пять попали ему в грудь. Недавно выяснились подробности происшествия и личность жертвы покушения.
Перед тем как скрыться, нападавшие подожгли автомобиль Smart.
По данным издания, жертвой стал стал 37-летний гражданин Черногории Радое Звицер. Иностранец живет в ЖК «Новопечерские Липки», на территории которого на него и напали. Киллеры стреляли из пистолета «Форт» и пистолета-пулемета «Скорпион».