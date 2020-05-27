Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в отпуск на фоне коррупционного скандала из-за продажи радиочастот. Об этом в среду, 27 мая, сообщило агентство РИА Новости

Эксперт из Киргизии рассказал, что в республике на самом деле думают о России © Sputnik / Жоомарт Ураимов скандал из-за незаконной продажи радиочастот. Обвинения в адрес премьер-министра озвучил депутат парламента Жанар Акаев: по его версии, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллиардный ущерб.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб. Депутат также высказал предположение о возможной причастности премьера к этому делу.

«Во избежание обвинений в оказании какого-либо давления на ход следствия, а также в целях беспристрастного его проведения считаю необходимым взять краткосрочный трудовой отпуск», — заявил премьер-министр.

Абылгазиев также подчеркнул, что не причастен к произошедшему и изначально выступал за защиту экономических интересов государства и продажу частот только на открытых аукционах. Он также считает недопустимой политизацию скандала.

Координировать действия правительства во время отпуска премьера будет первый вице-премьер Кубатбек Боронов.