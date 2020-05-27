Финал Кубка Украины 8 июля состоится во Львове, а не в Тернополе, как это было запланировано ранее. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила Украинская ассоциация футбола

Футбольная жизнь Украины возрождается после карантина: Минздрав разрешил возобновить матчи © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Местом проведения была выбрана «Арена-Львов».

Отмечается, что решение об изменении места проведения матча было принято из-за сложной эпидемической ситуации в регионе.

«Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуации с заболеваемостью на коронавирус город проведения изменили. Поэтому встретимся 8 июля на "Арене-Львов". А в следующем году все хором поедем на финал в Файный город», — написал на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Полуфинал Кубка Украины между командами «Минай» и «Динамо» состоится 17 июня, между «Мариуполем» и «Ворсклой» — 24 июня.