Ранее стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола принял решение возобновить футбольный сезон с 30 мая.
Местом проведения была выбрана «Арена-Львов».
Отмечается, что решение об изменении места проведения матча было принято из-за сложной эпидемической ситуации в регионе.
«Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуации с заболеваемостью на коронавирус город проведения изменили. Поэтому встретимся 8 июля на "Арене-Львов". А в следующем году все хором поедем на финал в Файный город», — написал на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.
Полуфинал Кубка Украины между командами «Минай» и «Динамо» состоится 17 июня, между «Мариуполем» и «Ворсклой» — 24 июня.