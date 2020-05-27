По словам профессора МГИМО Сергея Лузянина, отказ от доллара сейчас приведёт к обрушению всей экономики, поскольку миропорядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, базируется именно на долларе

На онлайн-брифинге пресс-центра МИА «Россия сегодня» эксперт ответил на вопрос, реально ли сократить влияние доллара на мировую экономику. Дробницкий: США сейчас опасно обнулять долги Китаю © Facebook, Дмитрий Дробницкий

«Пока доллар — мировая валюта ведущая, хотя есть тенденции к её ослаблению. Китайские власти много работают по интернационализации юаня, но это длительный процесс. Поскольку мир после Второй мировой войны, сложившийся в рамках международно-финансовых и ооновских структур, базируется на долларе, то его демонтаж — это обрушение всей экономики, нравится нам доллар или нет», — заявил профессор МГИМО Сергей Лузянин.

По его словам, в связи с этим доллар сохранится в своём статусе на долгое время, хотя при этом тенденции формирования альтернативных валют усилятся, но главное в этой ситуации — подготовка к новому мировому валютному соглашению, хотя до него очень долгий путь.