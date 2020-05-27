Экс-глава Совбеза ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский обратил внимание на противоречивое поведение украинских властей в отношении Донбасса и его жителей. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 26 мая

По мнению Ходаковского, если бы война в Донбассе была бы «абстрагирована от политической повестки», то все было бы проще.

«Но у нашей войны дикая и невозможная логика… По нам стреляют и тут же рассказывают, что мы являемся какой-то частью Украины. Киев заявляет претензии не только на территории, но и на население, на людей, и тут же их уничтожает… Убивая нас, они кричат, что ждут нас в свои объятия», — сказал он.

Во вторник, 26 мая, было шесть лет со дня, когда украинские войска совершили налет на Международный аэропорт «Донецк», занятый ополченцами. Украинская авиация разбомбила «Донецк», в результате погибли 40 человек, 31 получил ранения.

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