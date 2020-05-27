Эксперт считает, что после резонансного скандала с изнасилованием под Киевом полицейскими женщины прямо в участке Аваков будет придерживаться тактики умолчания.
«Он замолкнет, а его низкопробные заместители уровня Антона Геращенко, эта говорящая голова профессора Доуэля, сейчас будут излагать очередную ложь. Но Геращенко не привыкать, он всегда так действует. Примерно таким образом и будет развиваться ситуация», — сказал Шабовта.
Он добавил, что ближайшие несколько недель покажут тенденцию, будут ли увольнять Авакова или нет.
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