В сегодняшней структуре правоохранительных органов нет такого профессионала, который смог бы исправить положение дел в МВД Украины после ухода нынешнего главы министерства Арсена Авакова, полагает специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру

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«Но хотя бы временно поддержать штаны и как-то сохранить управляемость ситуацией мог бы его первый заместитель Сергей Анатольевич Яровой. Он формировался в глубинах Нацгвардии, выпускник Военной академии имени Фрунзе, обладает стратегическим мышлением», — рассказал эксперт.

По его словам, Аваков потому и держал его в качестве первого зама, понимая, что у него есть значительный опыт и способность спокойно оценивать ситуацию.

Полный текст интервью читайте здесь.