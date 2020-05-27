Шабовта отметил, что среди действующих заместителей Аваков нет профессионалов, которые заняли свои кресла договоренностей и взаимных обязательств.
«Но хотя бы временно поддержать штаны и как-то сохранить управляемость ситуацией мог бы его первый заместитель Сергей Анатольевич Яровой. Он формировался в глубинах Нацгвардии, выпускник Военной академии имени Фрунзе, обладает стратегическим мышлением», — рассказал эксперт.
По его словам, Аваков потому и держал его в качестве первого зама, понимая, что у него есть значительный опыт и способность спокойно оценивать ситуацию.
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