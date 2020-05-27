По словам постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова, наибольшие потери от эпидемии понесли Италия, Испания, Франция и Греция, экономики которых сильно зависят от туризма

На онлайн-брифинге пресс-центра МИА «Россия сегодня» дипломат рассказал о наиболее пострадавших от коронавируса членах Евросоюза.

«Я бы назвал четыре страны: Италия, Испания, Франция и Греция. В том числе и потому, что в этих странах немалая доля валового продукта приходится на сферу туризма. Если в Париже в прошлом году побывало более 30 млн туристов, то в этом году могут не набрать и 1 млн», — заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Швеция отказалась от карантина и прогадала - в стране начался экономический кризис © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Власти всех стран мира стоят перед выбором: продолжать карантин, тем самым предотвращая новые смерти от коронавируса, или снять ограничения для снижения экономического ущерба. В Европе каждая страна принимает решение самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации. Так, Италия 3 июня планирует отменить запрет на поездки между регионами, а также на въезд и выезд из страны. Газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве Испании сообщила, что в Италии сильное давление оказывают представители туристического сектора, так же, как и в самой Испании, но власти королевства, в отличие от соседей, «делают ставку на благоразумие», хотя тоже несут финансовые потери.

По оценке Еврокомиссии, по итогам 2020 года экономика Испании упадёт на 9,4%, Италии — на 9,5%, Греции — на 9,7%. Эти три страны покажут самую сильную отрицательную динамику среди стран валютного союза.

Во Франции фермеры несут большие потери из-за того, что потребители в целях экономии перестали покупать деликатесы, в частности, сыры, а у многих из них срок годности измеряется несколькими часами. Чтобы поддержать местных производителей, в стране запустили флешмоб #Fromagissons, призванный стимулировать спрос на отечественный сыр.