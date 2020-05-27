Если Россия заблокирует на своей территории работу социальной сети Facebook, поисковой системы Google или видеохостинга YouTube, компании воспримут это с облегчением. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Корнилов о YouTube: Перед выборами в США цензуре будут подвергаться все российские СМИ © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В данном конкретном случае и YouTube, и Facebook просто перекрестятся, да и все. Конечно, можно лишить себя возможности пользоваться данными ресурсами. Но вы же понимаете, что доля российского рынка для Facebook и YouTube в их общем бизнесе сравнительно невелика. А головной боли в виде обвинений в попустительстве «российской дезинформации», как это пытаются преподносить на Западе, у них гораздо больше», — пояснил эксперт.

Политолог считает, что когда-нибудь дело обязательно дойдет до взаимных блокировок, но пока у России есть возможность пользоваться этими ресурсами, чтобы донести хоть долю правды до западной аудитории, нужно этим пользоваться.

Корнилов добавил, что в преддверии президентских выборов в США зачищаются любые англоязычные альтернативные версии, и дальнейшей атаке будут подвержены любые иноязычные ресурсы российских СМИ.