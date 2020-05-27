Очень сложно даже предположительно высказать варианты развития событий на Украине после пандемии, потому что реального положения дел с коронавирусом не знает никто. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Украина после коронавируса продолжит свое медленное движение к пропасти © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сегодня ситуация в стране достаточно стабильная, люди смиряются с тем, что президент не выполняет свои обещания, и оказывает ему по-прежнему поддержку почти половина населения, отметил политолог.

«Если никаких эксцессов с коронавирусом не будет в смысле резкого ухудшения ситуации, тысяч смертей, сотен тысяч заболевших и так далее, то тогда я не вижу причин того, что будет быстрая катастрофа», — считает Погребинский.

По его мнению, Украина будет медленно двигаться в сторону пропасти, но это движение будет замедляться какой-то поддержкой Международного валютного фонда и прочих организаций, поскольку они не заинтересованы в полном провале страны.