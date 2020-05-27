«Мы не знаем, вышли мы на плато или нет, мы не знаем, можно ли ждать какой-то волны усиления заболеваемости, увеличения количества смертей и так далее, потому что у нас в стране проводится чрезвычайно мало тестов, и реальной картины мы не знаем», — указал эксперт.
Сегодня ситуация в стране достаточно стабильная, люди смиряются с тем, что президент не выполняет свои обещания, и оказывает ему по-прежнему поддержку почти половина населения, отметил политолог.
«Если никаких эксцессов с коронавирусом не будет в смысле резкого ухудшения ситуации, тысяч смертей, сотен тысяч заболевших и так далее, то тогда я не вижу причин того, что будет быстрая катастрофа», — считает Погребинский.
По его мнению, Украина будет медленно двигаться в сторону пропасти, но это движение будет замедляться какой-то поддержкой Международного валютного фонда и прочих организаций, поскольку они не заинтересованы в полном провале страны.