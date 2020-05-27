Ранее экс-дипломат презентовал польским читателям книгу с ироническим названием «Как мы покоряли Россию», которая рассказывает о тысячелетних исторических связях между поляками и россиянами.
Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
«Однако в польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы», — указал Швидер.
По его мнению, нынешнее положение дел направлено на оправдание присутствия в стране иностранных военных и вывода средств в другие государства под предлогом закупки вооружений.