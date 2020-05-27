Русофобская политика Варшавы привела к тому, что место Польши в экономике России заняли Германия, Израиль, США и Беларусь, в результате чего выгода достается другим государствам. Об этом рассказал бывший консультант польского МИД Мариуш Швидер в недавнем интервью изданию Myśl Polska

Александр Рар: Польша и Прибалтика не дают Германии договориться с Россией © РИА Новости, Михаил Климентьев Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции. «Однако в польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы», — указал Швидер. По его мнению, нынешнее положение дел направлено на оправдание присутствия в стране иностранных военных и вывода средств в другие государства под предлогом закупки вооружений.