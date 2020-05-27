Конфликт между США и Китаем продлится еще как минимум 10-20 лет, а чем именно он завершится, сказать трудно. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации © РИА Новости, Нина Зотина

«Это даже конфликт не столько между Китаем и США, сколько между Китаем и англосаксонским миром. США меньше, чем Китай, но англосаксонский мир больше, чем Китай», — отметил Марков.

Политолог добавил, что в ходе этого конфликта неизбежны жесткие экономические санкции и гибридные войны. Эта война будет только развиваться, и она будет главным содержанием следующих 10-20 лет, заключил собеседник издания.

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