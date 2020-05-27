Эксперт подчеркнул, что Вашингтон и Пекин в ближайшие годы будут вести борьбу за доминирование в высокотехнологичных производствах и на глобальных платформах.
«Это даже конфликт не столько между Китаем и США, сколько между Китаем и англосаксонским миром. США меньше, чем Китай, но англосаксонский мир больше, чем Китай», — отметил Марков.
Политолог добавил, что в ходе этого конфликта неизбежны жесткие экономические санкции и гибридные войны. Эта война будет только развиваться, и она будет главным содержанием следующих 10-20 лет, заключил собеседник издания.
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