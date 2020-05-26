По его словам, на повестке дня сегодня стоит подключение миротворческого потенциала ОДКБ к операциям ООН, однако здесь есть ряд нюансов, которые касаются необходимости вносить изменения в базовые соглашения ОДКБ.
Например, препятствием является то, что ООН работает по миротворчеству только с отдельными странами, а не организациями.
«Соответственно, мы предлагаем в базовое соглашение ввести понятие "координирующего государства", которое будет представлять интересы ОДКБ по теме миротворчества в ООН, вести переговоры с ООН и дальше координировать действия», — сказал Зась.
Ранее главы МИД стран-членов ОДКБ поддержали призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша об объявлении глобального перемирия в связи с пандемией коронавируса.