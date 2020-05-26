Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует ввести в базовые документы по миротворческой деятельности понятие «координирующего государства», которое будет представлять организацию в ООН. Об этом 26 мая сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает РИА Новости

Страны ОДКБ поддержали призыв генсека ООН о глобальном перемирии на время пандемии © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Например, препятствием является то, что ООН работает по миротворчеству только с отдельными странами, а не организациями.

«Соответственно, мы предлагаем в базовое соглашение ввести понятие "координирующего государства", которое будет представлять интересы ОДКБ по теме миротворчества в ООН, вести переговоры с ООН и дальше координировать действия», — сказал Зась.

Ранее главы МИД стран-членов ОДКБ поддержали призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша об объявлении глобального перемирия в связи с пандемией коронавируса.