Нижняя палата парламента (Сейм) Польши не может назначить выборы президента, так как верхняя палата (Сенат) задерживает рассмотрение закона. Об этом сообщила спикер Сейма Эльжбета Витек, передает РИА Новости 26 мая

Вице-премьер Польши озвучил самую раннюю возможную дату проведения выборов президента © CC0, Pixabay

«Конституция ясно и прямо говорит о том, что выборы президента должны состояться до 6 августа — когда закончатся полномочия действующего президента Анджея Дуды. Нельзя допустить, чтобы после 6 августа у нас не было президента», — заявила Витек.

Она подчеркнула, что не может назначить выборы, пока не будет принят закон, так как к распоряжению о проведении выборов должен быть прикреплен календарь их проведения, который в свою очередь должен соответствовать закону.

В связи с этим спикер Сейма заподозрила своего коллегу из верхней палаты парламента в намеренном затягивании процедуры.

Проект нового закона гласит, что голосование будет проходить по стандартной процедуре, на избирательных участках. Однако любой избиратель по своему желанию сможет проголосовать по почте, направив соответствующее заявление избирательному комиссару за 12 дней до дня голосования.

Также проект закона гласит, что претенденты на президентский пост, которые были зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты, не должны будут снова проходить всю процедуру регистрации, в том числе сбор 100 тысяч подписей избирателей. Если они захотят снова участвовать в выборах, то будут автоматически зарегистрированы кандидатами в президенты. На пост президента претендовали 10 кандидатов, в том числе Дуда.