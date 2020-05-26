Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что готовится ответить по всем пунктам обвинений, которые в адрес руководимого им ведомства озвучила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Его слова 26 мая приводит «Украинская правда»

Ранее в этот же день Венедиктова рассказала, что изучение состояния организации расследования уголовных производств в САП показало многочисленные нарушения. При этом, подчеркнула она, многие коррупционеры, которым было выдвинуто подозрение, так и не были привлечены к ответственности и не возместили причинённые убытки. Генпрокурор Украины Венедиктова раскритиковала работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры © Facebook, Ирина Венедиктова

«Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит официальную позицию опровержения по каждой секунде видео генпрокурора», — заявил в ответ Холодницкий.

Он пообещал, что будет дан ответ на каждое утверждение Венедиктовой, для чего его ведомство уже собирает необходимые факты.

САП была создана на Украине в 2015 году. Антикоррупционная прокуратура является самостоятельной единицей в составе Офиса генпрокурора. Все это время ее возглавляет Холодницкий.