Ранее в этот же день Венедиктова рассказала, что изучение состояния организации расследования уголовных производств в САП показало многочисленные нарушения. При этом, подчеркнула она, многие коррупционеры, которым было выдвинуто подозрение, так и не были привлечены к ответственности и не возместили причинённые убытки.
«Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит официальную позицию опровержения по каждой секунде видео генпрокурора», — заявил в ответ Холодницкий.
Он пообещал, что будет дан ответ на каждое утверждение Венедиктовой, для чего его ведомство уже собирает необходимые факты.
САП была создана на Украине в 2015 году. Антикоррупционная прокуратура является самостоятельной единицей в составе Офиса генпрокурора. Все это время ее возглавляет Холодницкий.