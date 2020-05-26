Главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержали призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша об объявлении глобального перемирия в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости 26 мая

Страны ОДКБ обсудят сотрудничество в сфере биологической безопасности - Лавров © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«По инициативе Армении и России был одобрен документ в поддержку призыва, с которым выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявить глобальное перемирие на период коронавирусной инфекции», — сказал Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции.

По его словам, в заявлении сказано, что перемирие не может распространяться на террористические организации, которые признаны таковыми Советом Безопасности ООН.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве также высказались против односторонних санкций в условиях пандемии, к чему, в частности, призывал Гутерриш.