Поэт, писатель и деятель культуры из Одессы Андрей Хаецкий заключен в СИЗО на 2 месяца по делу о пожаре в местном колледже, сообщает 26 мая politeka.net

Погибшие в одесском колледже преподаватель и пожарный получили звание Героя Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В вину Хаецкому, являвшемуся на тот момент заместителем директора учебного заведения, вменяется нарушение техники безопасности, повлекшее гибель людей. Отмечается, что за несколько дней до трагедии он написал заявление об увольнении по состоянию здоровья, однако остался дорабатывать положенные по закону две недели.

Тем временем в соцсетях развернулась кампания в поддержку поэта. Общественность считает, что его хотят сделать крайним в этом резонансном деле. Утверждается, что Хаецкий единственный из обвиняемых, кому в качестве меры пресечения избрали содержание под стражей. В это же время все остальное бывшее руководство колледжа находится под домашним арестом. Помимо этого, в деле не фигурирует имя сотрудника местного отделения Госслужбы по ЧС, который утверждал правила противопожарной безопасности в колледже.