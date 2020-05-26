По словам постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова, отношения Москвы и Брюсселя продвинутся тогда, когда европейцы осознают ошибочность своего курса по санкционному давлению из-за событий на Украине, который мешает полноценному сотрудничеству

На онлайн-брифинге пресс-центра МИА «Россия сегодня» дипломат прокомментировал, как эпидемия коронавируса повлияет на дальнейшее развитие отношений России и Евросоюза.

«Будем надеяться, что это будет способствовать скорейшему осознанию нашими партнёрами ошибочности того политического курса, который они проводят последние шесть лет, превратив по сути отношения Россия и ЕС в заложника украинского кризиса. Когда это произойдёт, тогда двинемся вперёд более энергично, чем мы это делаем сегодня», — заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Берлин предложил забрать больных COVID-19 из Москвы в немецкие клиники © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

В 2014 году Евросоюз вслед за США отказались признать результаты референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, хотя присутствовавшие на избирательных участках наблюдатели из европейских стран говорили, что голосование прошло без нарушений, а на избирателей никто не давил, и ввели санкции против Москвы. Главным условием Брюсселя для отмены ограничительных мер остаётся передача полуострова под контроль Украины, но президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда. Таким образом, сотрудничество России и ЕС на разных направлениях упирается в санкции.

Тем не менее, санкционный режим не помешал России не только передать европейцам средства защиты, аппаратуру, тест-системы, но и направить своих специалистов на помощь коллегам из самых пострадавших от коронавируса стран ЕС.