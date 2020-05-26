Верховный суд Украины готовится обратиться в Конституционный суд по поводу ограничений, введенных правительством на время карантина из-за коронавируса. Об этом 26 мая говорится в проекте конституционного представления, которым располагает LB.ua

Украина.ру на Youtube Олег Царёв: Если Зеленский попытается изменить политическую систему, то он может погибнуть