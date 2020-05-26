Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов уверен, что рано ставить крест на Евросоюзе, он достаточно жизнеспособен, чтобы преодолеть проблемы, вызванные эпидемией

На онлайн-брифинге пресс-центра МИА «Россия сегодня» дипломат оценил жизнеспособность Европейского союза. На фоне разногласий между странами в условиях пандемии некоторые эксперты заговорили о его распаде.

«Я не оценивал бы однозначно эффект пандемии для Евросоюза как событие, которое обозначает начало конца ЕС. ЕС испытал большой шок, большой удар. Но, я думаю, он достаточно жизнеспособен, чтобы из этой ямы выбраться», — заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Большая проблема Европы. Коронакризис поставил под вопрос будущее Евросоюза © CC0, Pixabay

Тем не менее, отметил Чижов, между государствами-членами союза сохраняются разногласия по многим аспектам, в частности, по финансово-экономическим последствиям нынешнего кризиса и по определению тех механизмов, которые будут оптимальными для его преодоления.

Дипломат обратил внимание на тот факт, что Евросоюз отреагировал на эпидемию не так оперативно, как Россия, которая сразу закрыла границу с Китаем, а затем и с другими странами. Те, кто составлял прогнозы развития ситуации, были уверены, что заболевание пойдёт в сторону развивающихся стран Африки и Азии, однако удар пришёлся именно на Европу. Причинами, по его словам, могли послужить гораздо большая мобильность и в ряде случаев меньшая дисциплинированность населения.

«Мы отмечаем редкий случай, когда ЕС, что за ним не водится, признал свои ошибки. Известно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен извинялась публично перед итальянцами за запоздалую реакцию. Но тем не менее они сумели в итоге заняться вплотную координацией ответа как по линии медицинских служб, научного сообщества в поисках возможной вакцины, так и в плане путей вывода экономики из того провала, в котором она оказалась после того, как всё остановилось», — сказал Чижов.

В начале эпидемии власти Италии, где эпидемиологическая ситуация была самой сложной, обратились к партнёрам по союзу и руководству ЕС за помощью в обеспечении средствами защиты и медицинским оборудованием, однако не получили её, и тогда гуманитарные грузы и своих специалистов в страну направили Россия и Китай. После этого в Италии всё громче и чаще звучали заявления, что Евросоюз бросил Рим наедине с проблемой, решить которую помогли Москва и Пекин.