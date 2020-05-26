Народный Совет ДНР в двух чтениях принял закон «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен ВОВ», сообщает 26 мая Telegram-канал Украина.ру

Вятровича заслушают в суде из-за позиции по дивизии СС «Галичина» © Facebook, Vitaliy Selyk публикации.

Теперь попытки реабилитировать украинских пособников нацистов в интернете и на ТВ будут караться штрафами.

В список попали такие организации и воинские формирования времен Великой Отечественной войны, как Украинская повстанческая армия*, Украинская повстанческая армия атамана Тараса Боровца «Полесская Сечь», Организация украинских националистов и Украинская народная революционная армия. Члены этих группировок признаны коллаборационистами.

*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ