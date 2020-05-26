«Документ направлен на подпись Главе ДНР. После этого закон вступит в силу», — говорится в публикации.
Теперь попытки реабилитировать украинских пособников нацистов в интернете и на ТВ будут караться штрафами.
В список попали такие организации и воинские формирования времен Великой Отечественной войны, как Украинская повстанческая армия*, Украинская повстанческая армия атамана Тараса Боровца «Полесская Сечь», Организация украинских националистов и Украинская народная революционная армия. Члены этих группировок признаны коллаборационистами.
*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ