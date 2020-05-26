Партия «Европейская солидарность» может рассчитывать на большинство мест по итогам выборов в Киевсовет. Результаты соответствующего опроса представил 26 мая в агентстве Интерфакс-Украины Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс»

Будет второй тур. Социологи представили результаты опроса по выборам мэра Киева © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Виталия Кличко УДАР с 13,3%.

Еще несколько партий имеют шансы получить представительство в Киевсовете, преодолев 5-процентный проходной барьер: «Батькивщина» (9%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (8,8%), а также «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, которая балансирует на грани прохождения.

Местные выборы на Украине намечены на 25 октября. В столице избирателям предстоит избрать мэра и новый состав городского совета.