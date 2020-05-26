Среди тех, кто определился со своим выбором и намерен прийти на избирательные участки, 20,8% киевлян готовы отдать свой голос «Евросолидарности», на 2,6% меньше набирает «Слуга народа», замыкает тройку партия мэра столицы Виталия Кличко УДАР с 13,3%.
Еще несколько партий имеют шансы получить представительство в Киевсовете, преодолев 5-процентный проходной барьер: «Батькивщина» (9%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (8,8%), а также «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, которая балансирует на грани прохождения.
Местные выборы на Украине намечены на 25 октября. В столице избирателям предстоит избрать мэра и новый состав городского совета.