Народный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» выразил желание поучаствовать в партийных праймериз для выдвижения кандидатом в мэры украинской столицы. Об этом он написал 26 мая на своей странице в Facebook

Местные выборы на Украине намечены на 25 октября этого года. Одним из главных претендентов на победу в Киеве является действующий мэр и глава столичной городской госадминистрации Виталий Кличко. Кличко, Тищенко или Притула: кого киевляне видят своим новым мэром? — видео ©

Партия «Слуга народа» намерена составить ему конкуренцию, для чего собирается провести праймериз, чтобы отобрать своего кандидата.

По словам Дубинского, он намерен принять участие в этом отборе, однако механизм процедуры до сих пор не разработан. Он отметил, что уже прошло больше недели после того, как президент Владимир Зеленский поддержал идею праймериз, однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

«Как представитель партии и фракции, который намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мэра Киева, считаю нужным инициировать партийный и общественный диалог на тему правил и механизма этого отбора», — написал Дубинский, представив свой план проведения подобного внутрипартийного отбора кандидатов.

На сегодняшний день известно, что в «Слуге народа» есть несколько человек, которые готовы выдвигаться в мэры Киева, среди которых называют имя нардепа Николая Тищенко. Кроме того, по данным СМИ, в партии обсуждается идея выдвинуть в соперники Кличко нынешнего главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.