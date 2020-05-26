Она заявила, что изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения.
«В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены», — говорится в заявлении.
Венедиктова отметила, что 24 марта на совместном совещании с руководителями Национального антикоррупционного бюро и САП согласовала меры по противодействию антикоррупционным правонарушениям, но прошло два месяца, и ничего не изменилось.