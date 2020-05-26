Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Заявление 26 мая обнародовано на сайте Офиса генпрокурора

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«В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены», — говорится в заявлении.

Венедиктова отметила, что 24 марта на совместном совещании с руководителями Национального антикоррупционного бюро и САП согласовала меры по противодействию антикоррупционным правонарушениям, но прошло два месяца, и ничего не изменилось.