Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций просит встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы попросить учесть потребности верующих граждан в малых храмах. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба совета церквей

На Украине объявили список снимаемых с 1 июня карантинных ограничений © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«В то же время предложенные в постановлении кабинета министров меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление правительства не предусматривает следующих этапов ослабления ограничений для религиозных мероприятий, но предусматривает открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания и культуры (с 10 июня).