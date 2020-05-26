Отмечается, что, по мнению религиозных деятелей, решение правительства о введении адаптивного карантина, принятое 20 мая, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания.
«В то же время предложенные в постановлении кабинета министров меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление правительства не предусматривает следующих этапов ослабления ограничений для религиозных мероприятий, но предусматривает открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания и культуры (с 10 июня).