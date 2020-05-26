Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заверил, что «Газпром» и Россия своими силами завершат реализацию проекта, несмотря на сложности, созданные американскими санкциями

На онлайн-брифинге пресс-центра МИА «Россия сегодня» дипломат подчеркнул, что газопровод почти построен.

«В результате американских рестрикций швейцарская компания Allseas, которая занималась на последнем участке прокладкой труб, прервала свою деятельность по этому проекту. Осталось немножко, несколько процентов протяженности газопровода достроить, что вполне может быть сделано силами «Газпрома» и силами Российской Федерации. Так что судьба самого проекта «Северный поток — 2» особо беспокоить не должна», — заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Газовые игры продолжаются. Германия осложняет запуск «Северного потока-2», который всегда яро защищала © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Он отметил, что в отличие от США у Евросоюза не было последовательной позиции относительно первой и второй ниток «Северного потока».

«Северный поток — 1», когда строился, был включён в список проектов общего стратегического интереса ЕС. Почему по «Северному потоку — 2» Евросоюз занял совершенно иную позицию, история рассудит. Понятно, что оба этих энергетических проекта, кто бы их ни строил, кто бы сколько денег ни вкладывал, в любом случае направлены на укрепление энергетической безопасности Европы», — сказал Чижов.

По слова дипломата, энергобезопасность Европы — это общая задача, в том числе России как ведущего поставщика не только газа, но и нефти и каменного угля (без малого 40% импортного угля в ЕС российского происхождения).

В Европе идут судебные разбирательства относительно того, как с юридической точки зрения будет функционировать «Северный поток-2» после запуска. Федеральное сетевое агентство Германии освободило «Северный поток-1» от правил Газовой директивы ЕС на своей территории начиная с 12 декабря 2019 года на 20 лет. Позже суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск компании Nord Stream 2 AG против некоторых положений европейского законодательства относительно газопроводов из третьих стран.