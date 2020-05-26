«Немногие страны смогли взять распространение эпидемии под контроль, как это удалось Словакии. Желаю вам сил и крепкого здоровья для преодоления вызовов, вызванных пандемией. Мои соболезнования семьям, которые потеряли близких, и пожелания выздоровления больным», — заявил Зеленский.
Он выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Словакией Украине для борьбы с распространением коронавируса.
Президент также сообщил о последних шагах Украины в принятии ключевых реформ и обратился с просьбой о дальнейшей поддержке в сотрудничестве с ЕС и международными финансовыми организациями. Также он подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем подписании украинско-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу международного аэропорта «Ужгород».
Чапутова поблагодарила Зеленского за подаренную вышиванку и пригласила посетить Словакию с официальным визитом.