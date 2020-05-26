Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой ситуацию с распространением пандемии коронавируса и мер, принимаемых правительствами двух стран для преодоления последствий кризиса и восстановления экономики. Об этом 26 мая сообщается на сайте главы украинского государства

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Он выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Словакией Украине для борьбы с распространением коронавируса.

Президент также сообщил о последних шагах Украины в принятии ключевых реформ и обратился с просьбой о дальнейшей поддержке в сотрудничестве с ЕС и международными финансовыми организациями. Также он подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем подписании украинско-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу международного аэропорта «Ужгород».

Чапутова поблагодарила Зеленского за подаренную вышиванку и пригласила посетить Словакию с официальным визитом.