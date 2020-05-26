У полицейского из состава Операции объединенных сил Украины подтвержден COVID-19. Об этом 26 мая сообщает штаб в Facebook

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«Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактировавшие лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19. Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах», — говорится в сообщении.