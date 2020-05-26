По данным штаба, инфицированный коронавирусом правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. В настоящее время он находится в инфекционном отделении под наблюдением врачей. Состояние его здоровья удовлетворительное.
«Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактировавшие лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19. Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах», — говорится в сообщении.