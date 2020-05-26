По его словам, вместо вручения повестки силовики опубликовали видео с ней у себя на сайте.
«Главный герой "видосика" — следователь Дощенко, работает во Втором отделе Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, ГСУ ГБР. К чему здесь военнослужащие?… Следователь Дощенко в видео вроде бы вызывает Петра Порошенко на улицу Петлюры, 15. Однако согласно Приказа ГБР №126 от 15 апреля 2020г. тот следственный отдел расположен на улице Панаса Мирного, 28», — говорится в сообщении.
Кроме того, по его словам, для переноса места допроса необходимо разрешение Порошенко.