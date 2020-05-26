По словам постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова, в целом европейские страны придерживаются относительно Украины позиции, занятой в 2014 году, а на приход к власти Владимира Зеленского отреагировали «без фейерверков и похоронных маршей»

На онлайн-брифинге пресс-центра МИА «Россия сегодня» дипломат рассказал, как в ЕС относятся к украинскому лидеру, который 20 мая отметил годовщину правления. Пушков: Зеленский раздражает Трампа, а Меркель и Макрон не воспринимают его как лидера © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

«От Зеленского Евросоюзу так просто не отделаться. В целом реакция достаточно сдержанная. Конечно, они повторяют свою мантру о поддержке независимости и территориальной целостности Украины, подтверждают свою позицию, застолблённую ещё в 2014 году, относительно непризнания воссоединения Крыма с Россией, уделяют определённое внимание «нормандскому формату», здесь Германия и Франция, хоть и выступают в национальном качестве, но служат проводниками общей линии ЕС. Могу сказать, что каких-то фейерверков здесь по поводу прихода Зеленского к власти не было, но и похоронный марш не играли», — заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Одним из важных достижений Владимира Зеленского на посту президента Украины стало возрождение «нормандского формата», в декабре в Париже состоялся первый за три года саммит на высшем уровне. Однако спустя полгода серьёзного прорыва не произошло — из итогового коммюнике лидеров четырёх стран Киев выполнил только один пункт (обмен пленными с ДНР и ЛНР), и то не в полном объёме. Всё чаще начинают звучать заявления, что Зеленский в своих поступках ничем не отличается от своего предшественника Петра Порошенко.