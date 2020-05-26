Лукашенко подчеркнул, что государство должно реагировать на необоснованный рост цен.
«Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее… Сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок», — заявил он.
Президент призвал не надеяться на то, что рынок сам все отрегулирует, а следить за развитием ситуации и принимать решение, если есть необходимость вмешиваться в те или иные процессы.
Ранее Лукашенко назвал три удара, с которыми экономике Белоруссии пришлось столкнуться в 2020 году. Сначала, по его словам, страна «испытала нефтяные ограничения» со стороны России, затем состоялся разрыв экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с коронавирусом.
Стоит отметить, что Белоруссия является одной из немногих стран, которые не стали объявлять карантин в условиях пандемии.