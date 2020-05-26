Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вмешиваться, если зафиксирует необоснованный рост цен в стране. Он сказал об этом 26 мая после доклада главы МАРТ Владимира Колтовича, сообщившего, что на потребительском рынке Белоруссии нет дефицита и ажиотажа, передает БелТА

Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее… Сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок», — заявил он.

Президент призвал не надеяться на то, что рынок сам все отрегулирует, а следить за развитием ситуации и принимать решение, если есть необходимость вмешиваться в те или иные процессы.

Ранее Лукашенко назвал три удара, с которыми экономике Белоруссии пришлось столкнуться в 2020 году. Сначала, по его словам, страна «испытала нефтяные ограничения» со стороны России, затем состоялся разрыв экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с коронавирусом.

Стоит отметить, что Белоруссия является одной из немногих стран, которые не стали объявлять карантин в условиях пандемии.