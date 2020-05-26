Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко решила не выставлять кандидата своей партии на довыборах в 208-м округе в Черниговской области, чтобы не создавать конкуренцию лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко. Об этом 26 мая сообщает издание «Гордон» со ссылкой на источник

Смерть депутата Верховной Рады. Рядом с застреленным Давиденко нашли пистолет - прокуратура © Facebook, Валерій Давиденко Валерия Давыденко. Собеседник издания отметил, что Ляшко точно примет участие в довыборах.

«То, что еще не все знают: Юлия Тимошенко поддержит Ляшко, и кандидата от "Батькивщины" на округе не будет. Кстати, в первом туре президентских выборов [в 2019 году] Тимошенко взяла в округе первое место. Вторым был [нынешний глава государства Владимир] Зеленский, третьим — Ляшко», — напомнил источник.

Собеседник уверен, что потенциальный кандидат от правящей партии «Слуга народа», скорее всего, проиграет. А суммарный рейтинг Ляшко и Тимошенко в этом округе может составить больше 40%.