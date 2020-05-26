Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что массовая переаттестация полицейских по всей стране в связи с событиями в Кагарлыке проводиться. Об этом 26 мая он заявил в эфире «1+1»

Изнасиловали прямо в полиции. В Украине звучит долгое эхо АТО © РИА Новости, Иван Воробьев | Перейти в фотобанк

Также Геращенко добавил, что начальник отделения точно работать не будет, поскольку он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут пойти на преступление.

Ранее стало известно, что в городе Кагарлык Киевской области несколько полицейских изнасиловали женщину прямо в участке.