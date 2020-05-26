«Полицейские работали в полиции несколько лет. Их взяли на смену тем, кого уволили в 2015-2016 годах. Необходимо реагировать на конкретные жалобы граждан в каждом случае. Массовые переаттестации могут пропустить плохих людей вперед, а хороших — уволить по необъективным причинам. Эти полицейские работали несколько лет, они пришли после переаттестации», — заявил он.
Также Геращенко добавил, что начальник отделения точно работать не будет, поскольку он создал такие условия, при которых его подопечные решили, что могут пойти на преступление.
Ранее стало известно, что в городе Кагарлык Киевской области несколько полицейских изнасиловали женщину прямо в участке.