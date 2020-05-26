Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 26 мая

Украина.ру на Youtube Олег Царёв: Если Зеленский попытается изменить политическую систему, то он может погибнуть