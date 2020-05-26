«Обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с распространением этой инфекции. Также затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в числе которых Казахстан, планируют изучить вопросы сотрудничества в области биологической безопасности на фоне ситуации с пандемией.