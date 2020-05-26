Во вторник, 26 мая, Грузия отмечает День независимости, праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса проходят в ограниченном формате, передает Sputnik Грузия

В Грузии за сутки выявили лишь один случай заражения коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария приняли участие в торжественном построении с участием небольшого числа военнослужащих на военной базе «Вазиани» под Тбилиси и поздравили граждан Грузии с Днем независимости.

«Сегодня мы необычно отмечаем День независимости. Обществу не предоставлена возможность вместе с Вооруженными силами полномасштабно отметить этот праздник. Это вызвано кризисной ситуацией, связанной с пандемией, но мы справимся с этим вызовом», — сказала президент.

По словам пресс-спикера правительства Ираклия Чиковани, чтобы избежать большого скопления людей, государственные ведомства Грузии отметят День независимости небольшими мероприятиями различного формата. Так, премьер отпразднует вместе с военнослужащими на базе 4-й механизированной бригады в Вазиани.

Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.

Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.