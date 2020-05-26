Правительство Украины уволило с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Соответствующее распоряжение 26 мая размещено на правительственном портале
«Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе"», — говорится в документе.
Временной и.о. председателя назначена первый заместитель Юлия Мороз.
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