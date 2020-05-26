Кадастровая служба Черниговской области выдала гектары земли умершему человеку
Кадастровая служба Черниговской области выдала гектары земли умершему человеку
© Facebook, Александр Жирносенко | Перейти в фотобанк
«Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе"», — говорится в документе.

Временной и.о. председателя назначена первый заместитель Юлия Мороз.     