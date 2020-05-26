Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что возможность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за изнасилования полицейскими девушки в Киевской области была бы не обоснована, потому что его нужно не увольнять, а похвалить за быструю реакцию. Об этом 26 мая он рассказал в эфире «1+1»

Украина.ру на Youtube «Ищенко о главном». Записи разговоров Порошенко и Байдена: в деле замешан Коломойский?