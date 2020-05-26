«Я считаю, что в этой ситуации решение не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция — и это как раз результат работы министра внутренних дел — у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей», — заявил он.
Ранее стало известно, что в ночь с 23 на 24 мая в городе Кагарлык Киевской области несколько сотрудников полиции прямо в участке изнасиловали женщину. Они надевали ей противогаз на голову, а также стреляли из оружия.