Муж певицы Наташи Королевы, стриптизер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, заявил, что не хотел обидеть пенсионеров, говоря о нелегкой ситуации и отсутствии прямого заработка у представителей шоу-бизнеса. Свое обращение он опубликовал 25 мая на своей странице в Instagram

«Ни копейки не имеем»: Тарзан заявил, что нуждается в поддержке государства не меньше, чем пенсионеры © Mikhail Popov / wikimedia.org

«Это фейк. Это давно уже не первый случай… Я в силу своих скромных возможностей всегда пытался помогать. Я никогда не кичился этим, но уж коль ситуация вынудила, я могу это сказать, мне нечего стыдиться», — заявил Глушко, представ в ролике в халате.

Подписчики поддержали его и посоветовали не переживать. «Тебя специально пытаются расшевелить, чтобы потом любоваться твоими добротными видеорепортажами», «Я читала этот пост, но не поверила», — писали люди.