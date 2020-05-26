Накануне в его Instagram-аккаунте появилось обращение к журналистам, где он попросил их «придержать лошадей», поскольку, по его словам, опубликованное сообщение было вырвано из контекста.
«Это фейк. Это давно уже не первый случай… Я в силу своих скромных возможностей всегда пытался помогать. Я никогда не кичился этим, но уж коль ситуация вынудила, я могу это сказать, мне нечего стыдиться», — заявил Глушко, представ в ролике в халате.
Подписчики поддержали его и посоветовали не переживать. «Тебя специально пытаются расшевелить, чтобы потом любоваться твоими добротными видеорепортажами», «Я читала этот пост, но не поверила», — писали люди.