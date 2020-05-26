«Всем, кто истекает желчью, захлебывается от ненависти, придумывает уголовные дела, распространяет в телеграмм-каналах фейки и обзывает меня "Борей-Могильщиком". Безусловно, вы — правы. Я на выборах похороню всех вас и в одной братской могиле. Причём, похоже, что уже в первом туре», — написал он.
Кроме того, Филатов считает, что всем его конкурентам нужно успокоиться и принять неизбежное. Он полагает, что они к нему «все равно потом приползут что-то просить».
На Украине Филатова прозвали Борисом-могильщиком после того, как он распорядился выкопать могилы заранее для больных коронавирусом в городе.