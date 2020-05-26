Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что его прозвище в сети Борис-могильщик сейчас может использоваться как никогда кстати, поскольку он собирается «похоронить» всех своих конкурентов в гонке за кресло мэра на местных выборах. Об этом 26 мая он написал в Facebook

Преступные авторитеты делят Днепр. Возможно, за ними стоит глава МВД Аваков © Facebook/Ілля Кива

Кроме того, Филатов считает, что всем его конкурентам нужно успокоиться и принять неизбежное. Он полагает, что они к нему «все равно потом приползут что-то просить».

На Украине Филатова прозвали Борисом-могильщиком после того, как он распорядился выкопать могилы заранее для больных коронавирусом в городе.