В рамках борьбы с распространением COVID-19 в Армении было объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. По последним данным, в стране выявлено 7,4 тысячи случаев заражения, из которых 91 стали летальными.
«Учитывая решения и распоряжения комендатуры в связи с пандемией коронавируса, я буду выносить предупреждения депутатам, которые не носят маски, а в случае необходимости — удалять их из зала заседаний на срок от одного до семи дней», — предупредил Мирзоян на заседании законодательного органа.
Первое предупреждение он вынес депутату от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Геворгу Петросяну.