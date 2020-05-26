Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил, что, учитывая ситуацию с коронавирусом в стране, оставляет за собой право удалять из зала заседаний депутатов, отказывающихся носить маски. Он сообщил об этом 26 мая, передает РИА Новости

«У кого нет маски, могут пойти погулять»: украинские депутаты проигнорировали карантин © rada.gov.ua «Учитывая решения и распоряжения комендатуры в связи с пандемией коронавируса, я буду выносить предупреждения депутатам, которые не носят маски, а в случае необходимости — удалять их из зала заседаний на срок от одного до семи дней», — предупредил Мирзоян на заседании законодательного органа. Первое предупреждение он вынес депутату от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Геворгу Петросяну.