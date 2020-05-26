«Я тебя люблю за то, что ты имеешь кое-что. Это твой большой секрет, я не проболтаюсь, нет! Знают все мои друзья, когда помочь ничем нельзя. И гаснет солнце среди дня, то выручаешь ты меня. Ведь у тебя есть палочка-выручалочка. Ты взмахнешь и скажешь: "Раз" и все изменится в тот час», — поет Королева.
Подписчики обратили внимание, что певица уже не такая стройная, как была в молодости. Кроме того они нашли сходство с творчеством певицы Ольги Бузовой.
«Как можно было испортить такую фигуру?», «Статуэточка была!», «Такая худенькая», «Худышка!», «Что за танец откровен», «Интересно кто придумал этот танец? Игорь Николаев?», «Так вот от кого Бузова нахваталась», — пишут в комментариях.