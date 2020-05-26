Архивное видео с певицей Наташей Королевой в молодости неоднозначно встретили в сети. Ролик певица опубликовала в своем Instagram 25 мая

Губа не дура. Наташа Королева шокировала поклонников переменой во внешности © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Подписчики обратили внимание, что певица уже не такая стройная, как была в молодости. Кроме того они нашли сходство с творчеством певицы Ольги Бузовой.

«Как можно было испортить такую фигуру?», «Статуэточка была!», «Такая худенькая», «Худышка!», «Что за танец откровен», «Интересно кто придумал этот танец? Игорь Николаев?», «Так вот от кого Бузова нахваталась», — пишут в комментариях.