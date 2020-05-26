«Военное и военно-техническое сотрудничество Армении и России в двустороннем и многосторонних форматах имеет для нас жизненно важное значение», — сказал он.
По его мнению, обе страны одинаково заинтересованы в укреплении и расширении отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы своевременно и эффективно отвечать на все вызовы и угрозы.
Саркисян подчеркнул, что, помимо РФ, Армения является единственной страной ОДКБ, которая напрямую участвует в гуманитарных операциях на Ближнем Востоке.
Помимо России и Армении, в ОДКБ входят также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.