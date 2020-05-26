Военное и военно-техническое сотрудничество с Россией имеет для Еревана жизненно важное значение. Об этом президент страны Армен Саркисян заявил в интервью Sputnik Армения 26 мая

МИД Армении осудил начало военной операции Турции в Сирии © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк сказал он.

По его мнению, обе страны одинаково заинтересованы в укреплении и расширении отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы своевременно и эффективно отвечать на все вызовы и угрозы.

Саркисян подчеркнул, что, помимо РФ, Армения является единственной страной ОДКБ, которая напрямую участвует в гуманитарных операциях на Ближнем Востоке.

Помимо России и Армении, в ОДКБ входят также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.