Киевский городской союз ветеранов АТО потребовал изменить меру пресечения Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, которые являются подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в видеообращении участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе

«Секрет Полишинеля». Владимир Корнилов назвал организаторов убийства Шеремета и Бузины © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский переложил ответственность за дело на министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Требуем от властей или предоставить убедительные доказательства причастности Рифа и Юли на следующем заседании, или, если набор так называемых доказательств останется прежним, уже на следующем заседании освободить их из-под стражи, выбрав другую меру пресечения», — заявили ветераны.

В случае невыполнения этого требования организации обещают начать ряд протестов по всей Украине.