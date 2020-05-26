В организации считают, что у следствия нет убедительных доказательств вины Антоненко и Кузьменко, чтобы держать их в неволе. Также отмечается, что на своей последней публичной пресс-конференции президент Владимир Зеленский переложил ответственность за дело на министра внутренних дел Арсена Авакова.
«Требуем от властей или предоставить убедительные доказательства причастности Рифа и Юли на следующем заседании, или, если набор так называемых доказательств останется прежним, уже на следующем заседании освободить их из-под стражи, выбрав другую меру пресечения», — заявили ветераны.
В случае невыполнения этого требования организации обещают начать ряд протестов по всей Украине.