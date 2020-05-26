Президент Белоруссии Александр Лукашенко в условиях пандемии коронавируса призвал журналистов и блогеров к объективной подаче информации, отметив, что за недостоверные материалы им придется отвечать. Он сказал об этом на совещании в Минске 25 мая, которое транслировало агентство БелТА

«Зачем вы нас делаете дураками?»: Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Придет время, мы всех поставим на место… А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то, должен писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом (корреспондент и оператор были лишены аккредитации МИД Белоруссии для работы в республике. — Ред.)», — сказал глава государства.

Ранее МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с COVID-19 в республике за изложенную в нем якобы недостоверную информацию. Пресс-служба Первого канала назвала лишение аккредитации всей съемочной группы безосновательным.