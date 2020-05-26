Поводом к иску стало использование украинской компанией упаковки для своих конфет, схожей, по мнению «Рот Фронта», с дизайном их «Ромашек».
Это уже вторая попытка запретить Roshen использовать подобную упаковку, три года назад российские кондитеры уже добивались такого решения в суде, однако приговор был успешно обжалован и впоследствии аннулирован.
Корпорация Roshen уже имеет опыт защиты своих торговых марок в судах. Ранее она судилась с харьковской фирмой за бренд «Киевский торт» и изображение каштанов, которые украшают традиционную коробку с этим тортом.
Roshen — кондитерская фабрика, принадлежащая экс-президенту Украины, а ныне депутату Верховной Рады Петру Порошенко. После своего избрания он переписал этот бизнес на своего сына.